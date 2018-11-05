"Старая клюшка": Ани Лорак обнажилась и нарвалась на критику

Ани Лорак прикрыла голое тело одеялом, а на втором фото показала фигуру в огромном худи.

Опальная украинская певица Ани Лорак, гастролирующая в России, снова нарвалась на критику за откровенные фотографии.

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Их певица разместила в Instagram. На первой фотографии Ани Лорак позирует сидя, она прикрыла голое тело одеялом или простыней. Снимок похвалили ряд интернет-пользователей, но нашлись и критики.

"Зачем эта старая клюшка разделась?", "Прямо умирающий лебедь", "Да смените вы уже визажиста", "Все клипы - с участием Лорак - получаются отстойные ! Её раздевание у многих уже - вызывает рвотный рефлекс", "Лорак стала фальшивкой", "Пластика - это минус", - пишут в сети.

На втором фото Ани Лорак надела огромный худи и показала ноги.

"Сумасшедшая", "У Лорак кривые ноги", "Ну как-то вообще ... не то что-то с одеждой.. Не по возрасту что-ли", "Ани такой стиль одежды не идёт .. смешно смотрится ... не подросток уже", "Так она при муже еще оголялась", "Ноги не её", "Ну грудь неплохо сделали , подтянули что обвисло", - пишут в соцсети.

Ранее Ани Лорак опозорилась в полупрозрачном наряде.