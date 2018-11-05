Похвасталась пышным декольте: Кароль предстала перед поклонниками в новом образе (фото)

Тина Кароль снова порадовала поклонников своим откровенным образом.

Поп-дива предстала перед своими фанатами в откровенном наряде на тонких бретельках, продемонстрировав свое глубокое декольте. Певица поблагодарила публику, посетившую ее концерты словами:

"7 концертов подряд. Это было невероятно! Я люблю вас! История - это не то, что было давным-давно, история - это то, что мы делаем сейчас. Я готовилась, как к олимпиаде! Спасибо вам за ваше внимание, любовь за сердцебиение в унисон", - сказала Кароль.

Читайте такжеТина Кароль восхитила сеть роскошным образом (фото)

На фото Тина немного уставшая, так как снимок был сделан после концертов, но поклонники певицы все равно пришли в восторг. "Лучший тур", - написали многие в подписи к этому снимку на фан-странице Кароль в Instagram.

Напомним, на сцене певица всегда выглядит очень сексуально. Тина обожает носить откровенные платья в бельевом стиле, одежду из латекса, а также наряды, подчеркивающие все достоинства ее фигуры.