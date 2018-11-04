"Дешевая ПТУшница": Ани Лорак шокировала фанатов вульгарным нарядом

Певица надела мини-юбку, ботфорты и откровенный топ - фанаты сочли образ ужасным.

Опальная украинская певица Ани Лорак, гастролирующая в России, нарвалась на критику из-за фото в вульгарном наряде.

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На снимке, который она показала в Instagram, Ани Лорак надела вещи из новой коллаборации Moschino and H&M. Певица выбрала мини-юбку, ботфорты и откровенный топ.

Фанаты назвали образ Ани Лорак дешевым и вульгарным.

"Мне одной не нравится этот прикид?", "Я считаю это -вульгарным ... мне это напоминает образ из фильма "Красотка", "Не порть образ стильной женщины этой пошлостью", "Дешево смотрится и качество плохое", "Колхоз", "Начинает напоминать Мадонну, которая старается молодиться", "В этом прикиде она выглядит ужасно", - пишут в сети.

Ранее Ани Лорак опозорилась в полупрозрачном наряде.