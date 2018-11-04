"Какая упругая": Настя Каменских похвасталась аппетитными ягодицами

Артистка показала занятия в тренажерном зале. Подписчики хвалят соблазнительные формы Каменских.

Известная украинская певица Настя Каменских похвасталась аппетитной попой.

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На своей странице в Instagram артистка показала фото, где позирует в тренажерном зале, демонстрируя ягодицы в черных обтягивающих лосинах. Также Каменских показала видео тренировки, где она добивается "попы как у Ким".

Подписчики хвалят соблазнительные формы Каменских.

"Самый изящный изгиб", "Молодец Настюшка. А потом пусть завидуют "попке как у Ким", "Огонь!", "Какая упругая", "Самая красивая", "Очень соблазнительно", - пишут в сети.

Ранее Настя Каменских в откровенном наряде "взорвала" сеть.