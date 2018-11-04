"Какая упругая": Настя Каменских похвасталась аппетитными ягодицами
Известная украинская певица Настя Каменских похвасталась аппетитной попой.
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На своей странице в Instagram артистка показала фото, где позирует в тренажерном зале, демонстрируя ягодицы в черных обтягивающих лосинах. Также Каменских показала видео тренировки, где она добивается "попы как у Ким".
Мне безумно приятно, что мой новый трек звучит не только на танцполах, но и в спортзалах. Каждый раз переходя по хештегу #попакакуким я вижу не просто ваши видео с тренировки. Я вижу сильных, целеустремлённых девушек, которые работают над собой и это вызывает у меня нечто больше, чем восторг ☺ ⠀ Не останавливайтесь! И я хочу вас в этом поддержать! Поэтому на странице @nksport_for_you я запускаю инста-марафон Публикуйте видео с тренировок, вдохновляетесь сами и вдохновляйте других, привлекайте подруг и получайте многочисленные подарки от #nksport ⠀ Детальные условия марафона ищите на странице @nksport_for_you и в моих highlights. ⠀ Жду ваши видео. Желаю удачи и чтобы у каждой была #попакакуким
Подписчики хвалят соблазнительные формы Каменских.
"Самый изящный изгиб", "Молодец Настюшка. А потом пусть завидуют "попке как у Ким", "Огонь!", "Какая упругая", "Самая красивая", "Очень соблазнительно", - пишут в сети.
Ранее Настя Каменских в откровенном наряде "взорвала" сеть.