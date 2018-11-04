цей матеріал доступний українською

"Какая упругая": Настя Каменских похвасталась аппетитными ягодицами

02:05, 04 ноября 2018
Общество
99 0
Каменских похвасталась фигурой / фото instagram.com/kamenskux

Читайте также"Такая худенькая": новое фото Насти Каменских поразило фанатов

На своей странице в Instagram артистка показала фото, где позирует в тренажерном зале, демонстрируя ягодицы в черных обтягивающих лосинах. Также Каменских показала видео тренировки, где она добивается "попы как у Ким".

Подписчики хвалят соблазнительные формы Каменских.

"Самый изящный изгиб", "Молодец Настюшка. А потом пусть завидуют "попке как у Ким", "Огонь!", "Какая упругая", "Самая красивая", "Очень соблазнительно", - пишут в сети.

Ранее Настя Каменских в откровенном наряде "взорвала" сеть.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Настя Каменских