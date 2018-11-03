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Каменских с высунутым языком показала свою силу (фото)

13:10, 03 ноября 2018
Общество
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Каменских похвасталась спортивным фото / фото Instagram

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На снимке, опубликованном в Instagram певицы, она позирует в киевском ботсаду вместе со своим фитнес-тренером Андреем Хомицким. На фото Каменских показывает язык и стоит в позе "силача".

"Давно в парке не бегала по разным причинам! Но сегодня у меня все сложилось и я получила гигантское спортивное удовольствие!!! Спасибо большое моему другу", - подписала фото певица.

Настя Каменских / фото Instagram

Как сообщал УНИАН, ранее на Настю Каменских в "дождике" обрушилась волна критики.

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Теги: #Настя Каменских