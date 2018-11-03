Каменских с высунутым языком показала свою силу (фото)

На фото певица позирует в киевском ботсаду вместе со своим фитнес-тренером.

Популярная украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, порадовала подписчиков новым фото.

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На снимке, опубликованном в Instagram певицы, она позирует в киевском ботсаду вместе со своим фитнес-тренером Андреем Хомицким. На фото Каменских показывает язык и стоит в позе "силача".

"Давно в парке не бегала по разным причинам! Но сегодня у меня все сложилось и я получила гигантское спортивное удовольствие!!! Спасибо большое моему другу", - подписала фото певица.

Как сообщал УНИАН, ранее на Настю Каменских в "дождике" обрушилась волна критики.