Каменских с высунутым языком показала свою силу (фото)
13:10, 03 ноября 2018Общество
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На фото певица позирует в киевском ботсаду вместе со своим фитнес-тренером.
Каменских похвасталась спортивным фото / фото Instagram
Популярная украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, порадовала подписчиков новым фото.
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На снимке, опубликованном в Instagram певицы, она позирует в киевском ботсаду вместе со своим фитнес-тренером Андреем Хомицким. На фото Каменских показывает язык и стоит в позе "силача".
"Давно в парке не бегала по разным причинам! Но сегодня у меня все сложилось и я получила гигантское спортивное удовольствие!!! Спасибо большое моему другу", - подписала фото певица.
Настя Каменских / фото Instagram
Как сообщал УНИАН, ранее на Настю Каменских в "дождике" обрушилась волна критики.
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