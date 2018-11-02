Похудевшая и помолодевшая Пугачева похвасталась фото со съемок клипа

Снимок помолодевшей Пугачевой уже набрал более 65 тысяч лайков.

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева показала фото со съемок клипа своего стилиста Алишера, в которых она приняла участие.

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"Спасибо, Алишер, за клевый клип, Виктору Степанову за фото и безбашенное общение ребятами", - написала артистка в Instagram и показала снимок, на котором она позирует в черной футболке, косухе и обтягивающих джинсках. В кадре Пугачева улыбается.

"Красотка", "Вы просто супер", "Замечательное фото", "Очень красивая", "Такая стильная Алла Борисовна", "Алла Борисовна, как вы так похудели", "Девчонка прям", "Образ ей к лицу", "Сама на себя не похожа", - пишут в комментариях.

Ранее в сети появился клип стилиста Аллы Пугачевой Алишера, в котором снялась сама Примадонна российской эстрады.