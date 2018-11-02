Похудевшая и помолодевшая Пугачева похвасталась фото со съемок клипа
20:32, 02 ноября 2018Общество
467 0
Снимок помолодевшей Пугачевой уже набрал более 65 тысяч лайков.
Пугачева похвасталась новым образом / фото instagram.com/alla_orfey
Примадонна российской эстрады Алла Пугачева показала фото со съемок клипа своего стилиста Алишера, в которых она приняла участие.
Читайте такжеПугачева стала рок-дивой: появился тизер клипа с Примадонной (видео)
"Спасибо, Алишер, за клевый клип, Виктору Степанову за фото и безбашенное общение ребятами", - написала артистка в Instagram и показала снимок, на котором она позирует в черной футболке, косухе и обтягивающих джинсках. В кадре Пугачева улыбается.
"Красотка", "Вы просто супер", "Замечательное фото", "Очень красивая", "Такая стильная Алла Борисовна", "Алла Борисовна, как вы так похудели", "Девчонка прям", "Образ ей к лицу", "Сама на себя не похожа", - пишут в комментариях.
Ранее в сети появился клип стилиста Аллы Пугачевой Алишера, в котором снялась сама Примадонна российской эстрады.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter