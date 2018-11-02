Памяти Поплавской: актеры Dizel Show выступят в Киеве впервые после аварии

Студия Dizel Show объявила о датах своего тура.

Студия Dizel Show объявила о датах своего тура, который из-за аварии с участием артистов перенесли на 2019 год. Среди городов, в которых пройдут концерты — Киев.

Об этом сообщается на официальной странице Dizel Show в Facebook.

Читайте такжеШестое чувство смерти: журналисты рассказали о совпадениях накануне роковой гибели звезды "Дизель шоу" (видео)

Выступление студии пройдет во Дворце «Украина» по адресу Большая Васильковская, 103. Любовь и внимание, поддержка и просьбы продолжать — очень важные причины для актеров собраться с силами, говорится в сообщении Dizel Show. Тур стартует 31 января в Полтаве, в Киеве же концерт пройдет 26 февраля 2019 года. Главный хэштэг этого выступления — #МаринаСнами.

Напомним, что причиной переноса концертного тура студии стало ДТП с участием автобуса артистов. В этом ДТП погибла фронтвумен Dizel Show Марина Поплавская, травмы получили несколько артистов.

Ранее УНИАН сообщал о состоянии актеров “Дизель шоу”, попавших в ДТП.