Лорак поделилась черно-белым фото и выпятила пятую точку

Недавно Ани Лорак представила свою новую песню "Сон".

Опальная украинская певица Ани Лорак, активно гастролирующая в России, показала новый образ.

На своей странице в Instagram артистка опубликовала черно-белое фото, на котором она предстает с легким макияжем. "А вы верите в сны?", - спросила Ани Лорак.

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"Вам действительно сон приснился, как в песне "Сон"?", "Когда выйдет клип на песню "Сон"?", "Грустная", "Очень хорошо выглядите", "Нужно с предателями прощаться и забывать, тем более, ты такая красотка, еще встретишь любовь свою", "Шикарный образ", "Вы очень устали", - пишут в комментариях под снимком.

В Insta-stories певица также показала черно-белый кадр, на котором она позирует в облегающем черном низе и с високий хвостом.

Ранее украинская певица Светлана Лобода, которая 24 октября была экстренно прооперирована в Москве, поделилась с поклонниками свежим кадром.