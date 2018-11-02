"Море эмоций": украинцы рассказали, как прошел концерт Dan Balan в Киеве (фото, видео)

Пользователи сетей выражают полный восторг от его выступления.

В четверг, 1 ноября во Дворце Спорта в Киеве состоялось красочное шоу звезды мирового масштаба, автора хита Numa Numa song ( "Dragostea Din Tei") Dan Balan.

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Dan Balan наконец приехал в Киев, чтобы дать сольный концерт и покорить украинскую публику своими зажигательными танцевальными хитами.

И ему это вполне удалось - пользователи сетей выражают полный восторг от его выступления, пишет Styler.

"Я не мастер красного словца и длинного поста, но не описать вечер вчерашний не могу. Листайте серию. Как уже ясно (из моих стори) были мы на концерте @danbalan. Было невероятно, насколько человек отдает себя публике, весь вечер не сходила улыбка с наших лиц ) Все песни, даже малоизвестные, казалось, что уже знаешь много лет и что-то там "подмугукиваешь"... Шоу было отличное, свет, спецэффекты, репетиция и съемка клипа прямо на концерте... да-да именно клип, с участием зрителя, ждем теперь с нетерпением ) энергетика бешеная!!! Спасибо за шквал эмоций и отличнейший вечер 1-го ноября!!!" - пишет lyuda_tkachenko.