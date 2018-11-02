"Точно здорова": Лобода показала фото после операции

Светлана Лобода недавно перенесла операцию, из-за чего артистка отменила концерты.

Украинская певица Светлана Лобода, которая 24 октября была экстренно прооперирована в Москве, поделилась с поклонниками свежим кадром.

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На опубликованном в Instagram снимке артистка появляется без макияжа. "Теперь я точно здорова", - говорится в подписи Лободы к кадру.

Ранее СМИ сообщали, что Светлану Лободу 30 октября выписали из Боткинской больницы Москвы после срочной операции на почках. 36-летняя певица покинула клинику, но не одна. Как пишет издание Super, забрать ее приехал лидер группы Rammstein - Тилль Линдеманн. Журналистам удалось снять эксклюзивные кадры впервые появившейся вместе на людях пары. Ради этого Тилль отложил съемки нового клипа в Европе.

Напомним, что некоторые СМИ называют солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна отцом второго ребенка Лободы.