цей матеріал доступний українською

"Точно здорова": Лобода показала фото после операции

14:48, 02 ноября 2018
Общество
165 0
Лобода снова активна в Instagram после перенесенной операции / фото instagram.com/stories/lobodaofficial

Читайте такжеЛидера Rammstein прямо спросили об отношениях с Лободой

На опубликованном в Instagram снимке артистка появляется без макияжа. "Теперь я точно здорова", - говорится в подписи Лободы к кадру.

Ранее СМИ сообщали, что Светлану Лободу 30 октября выписали из Боткинской больницы Москвы после срочной операции на почках. 36-летняя певица покинула клинику, но не одна. Как пишет издание Super, забрать ее приехал лидер группы Rammstein - Тилль Линдеманн. Журналистам удалось снять эксклюзивные кадры впервые появившейся вместе на людях пары. Ради этого Тилль отложил съемки нового клипа в Европе.

Напомним, что некоторые СМИ называют солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна отцом второго ребенка Лободы.

Лобода снова активна в Instagram после перенесенной операции / фото instagram.com/stories/lobodaofficial

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #операция#фото#Светлана Лобода