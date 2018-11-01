Лобода заинтриговала сеть: обещает Instadram'у (фото)
21:39, 01 ноября 2018Общество
436 0
Странный кадр на странице Лободы собрал уже более 30 тысяч лайков.
Недавно Лобода перенесла операцию, а сегодня уже интригует фанов / фото instagram.com/lobodaofficial
Украинская певица Светлана Лобода заинтриговала своих поклонников в соцсети, опубликовав новую Intagram-stories.
Читайте такжеЛидера Rammstein прямо спросили об отношениях с Лободой
Так, артистка показала кадр, на котором на белом фоне написано "INSTADRAMA". "9.11.2018", - говорится в короткой подписи к кадру.
Очевидно, таким "посланием" Лобода анонсирует премьеру песни, которая называется Instadrama. "Ох, как я жду эту песню. Душевную и лиричную", "Хитяра", "Бомба", - пишут в комментариях.
Как сообщалось, Светлану Лободу 30 октября выписали из Боткинской больницы Москвы после срочной операции на почках. 36-летняя певица покинула клинику, но не одна. Как пишет издание Super, забрать ее приехал лидер группы Rammstein - Тилль Линдеманн.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter