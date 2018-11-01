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"Какая гибкая": Настя Каменских удивила фанатов новым образом

18:33, 01 ноября 2018
Общество
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Настя Каменских показала спортивную фигуру / instagram.com/kamenskux

На снимке, который она обнародовала в Instagram, Каменских позирует в спортивном костюме, снимок набрал уже больше 35 тысяч лайков.

Фанаты похвалили выбор Насти и ее фигуру. "Шикарная", "Спортивная какая", "А где же попа?", "Какая нереальная", "Гимнастка", - пишут в сети.

Ранее Настя Каменских в прозрачном комбинезоне с цепями "взорвала" сеть.

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Теги: #Настя Каменских