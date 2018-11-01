"Какая гибкая": Настя Каменских удивила фанатов новым образом

На фото Каменских позирует в спортивном костюме, снимок набрал уже больше 35 тысяч лайков.

Украинская певица Настя Каменских показала новый образ в спортивном стиле.

На снимке, который она обнародовала в Instagram, Каменских позирует в спортивном костюме, снимок набрал уже больше 35 тысяч лайков.

Фанаты похвалили выбор Насти и ее фигуру. "Шикарная", "Спортивная какая", "А где же попа?", "Какая нереальная", "Гимнастка", - пишут в сети.

Ранее Настя Каменских в прозрачном комбинезоне с цепями "взорвала" сеть.