"Какая гибкая": Настя Каменских удивила фанатов новым образом
18:33, 01 ноября 2018Общество
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На фото Каменских позирует в спортивном костюме, снимок набрал уже больше 35 тысяч лайков.
Настя Каменских показала спортивную фигуру / instagram.com/kamenskux
Украинская певица Настя Каменских показала новый образ в спортивном стиле.
На снимке, который она обнародовала в Instagram, Каменских позирует в спортивном костюме, снимок набрал уже больше 35 тысяч лайков.
Фанаты похвалили выбор Насти и ее фигуру. "Шикарная", "Спортивная какая", "А где же попа?", "Какая нереальная", "Гимнастка", - пишут в сети.
Ранее Настя Каменских в прозрачном комбинезоне с цепями "взорвала" сеть.
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