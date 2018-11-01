"Как будто голая": Ани Лорак опозорилась в полупрозрачном наряде
18:19, 01 ноября 2018Общество
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Певица для выступления надела откровенный облегающий комбинезон.
Откровенный наряд Лорак раскритиковали в сети / instagram.com/anilorak
Опальная украинская певица Ани Лорак, гастролирующая в России, "взорвала" сеть и нарвалась на критику из-за фото в откровенном наряде.
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На снимке, который она опубликовала в Instagram, Ани Лорак надела откровенный облегающий комбинезон для очередного концерта.
Многим ее наряд понравился, однако нашлись и критики.
"Какой ужас", "В нижнем белье?", "Блин, нет, не самый удачный выбор", "Простите,но костюм ужасен", "Как будто голая", - пишут в сети.
Ранее Ани Лорак нарвалась на критику из-за нового видео, где она поет песни группы Queen.
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