цей матеріал доступний українською

"Как будто голая": Ани Лорак опозорилась в полупрозрачном наряде

18:19, 01 ноября 2018
Общество
1353 0
Откровенный наряд Лорак раскритиковали в сети / instagram.com/anilorak

Читайте также"Каракатица": Ани Лорак в трусах со стразами раскритиковали в сети

На снимке, который она опубликовала в Instagram, Ани Лорак надела откровенный облегающий комбинезон для очередного концерта.

Многим ее наряд понравился, однако нашлись и критики.

"Какой ужас", "В нижнем белье?", "Блин, нет, не самый удачный выбор", "Простите,но костюм ужасен", "Как будто голая", - пишут в сети.

Ранее Ани Лорак нарвалась на критику из-за нового видео, где она поет песни группы Queen.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Ани Лорак в России#Ани Лорак#певица Ани Лорак