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Сеть покоряет новый клип с Аллой Пугачевой в образе рок-дивы (видео)

17:17, 01 ноября 2018
Общество
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В сети появился клип стилиста Аллы Пугачевой Алишера, в котором снялась сама Примадонна российской эстрады.

Видеоработа снята на песню Алишера "Скажи мне, Алла". В нем артистка предстает в неожиданном образе рокерши. Клип опубликован на YouTube-канале стилиста.

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"Огромное спасибо вдохновителю, другу и прекрасной Великой женщине - Алле Пугачевой, за ее участие в моей творческой жизни, за мегапрофессиональную актерскую и душевную игру в нашем клипе, об этом и я мечтать не мог, но это чудо произошло, и я безумно счастлив", - написал Алишер.

"Алла - артистка! Заплакать так искренне, она - украшение клипа!", "Пугачевой снять бы свой клип! Выглядит она шикарно!﻿", "Просто шикарно, Алла!﻿", "От Аллы мурашки!", - пишут в комментариях под клипом.

Ранее в сети появились кадры, сделанные во время съемок клипа стилиста Аллы Пугачевой Алишера "Скажи мне, Алла".

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Теги: #видео#клип#Алла Пугачева