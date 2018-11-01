цей матеріал доступний українською

Лорак в "перьях" восхитила сеть (фото)

15:55, 01 ноября 2018
Общество
554 0
Лорак предстала в нежном образе / фото instagram.com/anilorak

Читайте такжеАни Лорак завела сеть сексуальным фото

На нем звезда запечатлена в белоснежных перьях поверх нюдового боди. Волосы Лорак зачесаны назад. На фото можно разглядеть подтянутые ножки опальной украинской артистки.

"Невероятно красиво", "Красотка", "Великолепна!", "Какая вы красавица!", "Богиня!", "Что за перья, что за бройлер?", "Вы прекрасна", - пишут в комментариях под фото.

Ранее украинская певица Ани Лорак, активно гастролирующая по России, удивила фанатов новым образом. В своем Instagram певица опубликовала фото, на котором она в черном худи и джинсах, массивных кроссовках, кепке и без макияжа. Реакция подписчиков на такой лук была неоднозначной.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #фото#Ани Лорак