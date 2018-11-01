Лорак в "перьях" восхитила сеть (фото)

Фото Ани Лорак в перьях уже собрало более 20 тысяч лайков.

Сбежавшая в Россию украинская певица Ани Лорак выложила в своем Instagram снимок, который очень понравился ее подписчикам.

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На нем звезда запечатлена в белоснежных перьях поверх нюдового боди. Волосы Лорак зачесаны назад. На фото можно разглядеть подтянутые ножки опальной украинской артистки.

"Невероятно красиво", "Красотка", "Великолепна!", "Какая вы красавица!", "Богиня!", "Что за перья, что за бройлер?", "Вы прекрасна", - пишут в комментариях под фото.

Ранее украинская певица Ани Лорак, активно гастролирующая по России, удивила фанатов новым образом. В своем Instagram певица опубликовала фото, на котором она в черном худи и джинсах, массивных кроссовках, кепке и без макияжа. Реакция подписчиков на такой лук была неоднозначной.