Откровенный клип Анны Седоковой запретили на телевидении (видео)

35-летняя певица, как могла, подогревала интерес к новой работе, публикуя откровенные эротичные фото и сопровождая их пикантными комментариями.

Анна Седокова презентовала новый клип на песню «Шантарам», а уже сегодня его обсуждает вся сеть. Так, новая видеоработа певицы, режиссером которой стал Алан Бадоев, получилась настолько откровенной и провокационной, что ее запретили показывать на телевидении.

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«Все. В сети. Только там, потому что на телевидении уже его запретили. Полная версия доступна только у меня на канале, по ссылке в сториз и в профайле. И я не знаю, долго ли еще будет доступна. Можно просто набирать #ШАНТАРАМ в #youtube. Спасибо, Алан, за возможность быть с тобой другой, но настоящей, ты не осуждаешь. Ты достаешь то, что сидит так глубоко. Спасибо команде, для меня большая честь создавать вместе», – анонсировала выход клипа Анна в своем Instagram-аккаунте.

Как сообщал УНИАН, 18 октября украинская певица Ани Лорак презентовала песню "Сон". В ее новой композиции есть слова: "Я видела сон, в котором она целует тебя". Слушатели уже уловили в ней подтекст.