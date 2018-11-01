Лидера Rammstein прямо спросили об отношениях с Лободой

В сети давно ходят слухи о том, что именно Тилль Линдеманн является отцом ребенка певицы Светланы Лободы.

Немецкий музыкант, лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн выразился об отношениях с украинской певицей Светланой Лободой.

В интервью российскому изданию Lenta.ru лидер группы Rammstein на вопрос о Лободе лишь улыбнулся и быстро закончил разговор с журналистом.

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"О твоей подружке Лободе, тебя можно спросить?", - задал вопрос журналист.

"Спросить можно, но я вряд ли отвечу. (Тилль улыбается.) Да и вообще, мне уже пора идти…", - увильнул от ответа музыкант, которому приписывают любовную связь с Лободой.

Ранее СМИ сообщали, что Светлану Лободу 30 октября выписали из Боткинской больницы Москвы после срочной операции на почках. 36-летняя певица покинула клинику, но не одна. Как пишет издание Super, забрать ее приехал лидер группы Rammstein - Тилль Линдеманн. Журналистам удалось снять эксклюзивные кадры впервые появившейся вместе на людях пары. Ради этого Тилль отложил съемки нового клипа в Европе.

Напомним, что некоторые СМИ называют солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна отцом второго ребенка Лободы.