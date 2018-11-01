"Как мальчик": Ани Лорак удивила поклонников образом в огромных кроссовках и без макияжа

Реакция подписчиков на такой лук была неоднозначной.

Украинская певица Ани Лорак, активно гастролирующая по России, удивила фанатов новым образом.

В своем Instagram певица опубликовала фото, на котором она в черном худи и джинсах, масивных кроссовках, кепке и без макияжа. Реакция подписчиков на такой лук была неоднозначной.

Некоторые отметили, что образ не подходит Ани Лорак и певица выглядит как "босяк".

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"На трансвестита она похожа", "Старуха переборщила с фотошопом! Размер ноги - больше, чем сама!", "Босяк какой-то", "Ужасно", "Да, как раз для Хеллоуина. Пацанячий прикид. Но лучше б ведьмой нарядилась", "Выглядит как мальчик", - пишут в комментариях.

Другим пользователям образ понравился. Они отметили, что певица и без макияжа выглядит хорошо.

"Очень красивая", "Своеобразно", "Крутой образ", "Милашка", - пишут в комментариях фанаты.

Как сообщал УНИАН, Ани Лорак "засветила" грудь на слишом откровенном видео.