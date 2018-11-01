В МИД отреагировали на задержание и арест оккупантами крымского татарина Гафарова

Гафарова оккупанты обвинили в участии в вооруженном формировании.

В оккупированном Крыму суд оставил задержанного накануне крымского татарина Дилявера Гафарова под стражей до 25 декабря.

Как сообщает "Крымская солидарность" в Facebook, заседание Киевского райсуда Симферополя проходило в открытом режиме.

"Прокурор просил суд удовлетворить ходатайство об избрании меры пресечения, мотивируя тем, что подсудимый может скрыться от следствия. Адвокат выступил против ходатайства прокурора, так как оно основано на предположениях, и просил судью о домашнем аресте до конца разбирательства", - сказано в сообщении.

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По словам правозащитников, Гафаров своей вины не признал, однако суд постановил оставить его под стражей до 25 декабря.

В Министерстве иностранных дел Украины назвали арест симферопольским "судом" крымского татарина Дилявера Гафарова дискриминацией и выразили протест РФ.

"Оккупант продолжает дискриминацию крымских татар. Псевдосуд арестовал крымского татарина Гафарова. Осуждаем и выражаем протест РФ. Россия должна немедленно прекратить преследование крымских татар, выполнить требования резолюций ООН и приказ Международного суда ООН", - написала пресс-секретарь МИД Марьяна Беца в Twitter.

1/2 Окупант продовжує дискримінацію кримських татар. Псевдосуд арештував кримського татарина Гафарова. Засуджуємо і висловлюємо протест РФ — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) October 31, 2018

Как сообщал УНИАН, 30 октября российские силовики задержали и вывезли в Симферополь крымского татарина Гафарова. Перед задержанием сотрудники ФСБ РФ искали в его доме оружие. Гафарова обвинили в совершении преступления по ч. 2 ст. 208 УК РФ (участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом, а также участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации).

В этом году оккупанты провели 79 обысков в Крыму (68 из них - в домах крымских татар).