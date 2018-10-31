"Блеяние старой овцы": в сети высмеяли Ани Лорак (видео)

На видео она поет знаменитую песню We are the champions, однако не всем понравилось ее исполнение.

Опальная украинская певица Ани Лорак, гастролирующая в России, нарвалась на критику из-за нового видео, где она поет песни группы Queen.

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Видео она выложила в Instagram. Ани Лорак приняла участие в специальном проекте для фильма "Богемская рапсодия". На видео она поет знаменитую песню We are the champions.

Однако не всем понравилось ее исполнение песни. "Господи, какой ужасный голос", "Лорак - до мировой звезды, как до Парижа", "Её омерзительный голос мне напоминает блеяние старой овцы", "Вам не перепеть ни Хьюстон, ни других мировых звёзд, крик - это не сильный голос", "Замахнулась на невозможное", "Как ты могла замахнуться на такое произведение? Дешевка!", - пишут в сети.

Ранее вышел первый трейлер фильма "Богемская рапсодия", посвященного группе Queen и ее вокалисту Фредди Меркьюри.