"Совсем девчонка": Пугачева поразила внешним видом на съемках клипа (фото)

Скоро выйдет клип, в котором снимается Алла Пугачева.

В сети появились кадры, сделанные во время съемок клипа стилиста Аллы Пугачевой Алишера "Скажи мне, Алла", в котором снимается и сама Примадонна российской эстрады.

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Фото опубликованы на фан-странице певицы. На них Пугачева предстала в образе рокерши - в черной футболке и куртке-косухе.

"Великолепная", "Алла супер", "Бесподобная", "Совсем девчонка", "Красивая", "Шикарная", "Какая красавица", - пишут в комментариях под снимками.

Ранее СМИ сообщали, что Алла Пугачева расплакалась во время съемок клипа своего стилиста Алишера. В один из моментов она не смогла сдержать эмоций, а на ее глазах выступили слезы.