"Совсем девчонка": Пугачева поразила внешним видом на съемках клипа (фото)
21:30, 31 октября 2018Общество
3154 0
Скоро выйдет клип, в котором снимается Алла Пугачева.
В сети появились кадры, сделанные во время съемок клипа стилиста Аллы Пугачевой Алишера "Скажи мне, Алла", в котором снимается и сама Примадонна российской эстрады.
Читайте такжеВнешний вид Пугачевой на похоронах Караченцова вызвал жаркие споры в сети (фото)
Фото опубликованы на фан-странице певицы. На них Пугачева предстала в образе рокерши - в черной футболке и куртке-косухе.
"Великолепная", "Алла супер", "Бесподобная", "Совсем девчонка", "Красивая", "Шикарная", "Какая красавица", - пишут в комментариях под снимками.
Ранее СМИ сообщали, что Алла Пугачева расплакалась во время съемок клипа своего стилиста Алишера. В один из моментов она не смогла сдержать эмоций, а на ее глазах выступили слезы.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter