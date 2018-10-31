Голая украинская певица "взорвала" Instagram и запустила откровенный челлендж (фото)

Снимок Поляковой без белья набрал более 115 тысяч лайков.

Украинская певица Ольга Полякова нарвалась на волну критики после того, как на своей странице в Instagram показала "голое" фото на пляже на Мальдивах.

Поэтому звезда решила объявить челлендж #трусыдлятрусов, призывая своих фанов публиковать откровенные снимки.

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"А может мы, независимые, взрослые женщины будем чувствовать себя свободными и сексуальными, независимо от статуса, возраста и наличия детей, и засунем эти предрассудки туда, куда я показала в прошлых постах! Поддержим челендж #трусыдлятрусов", - написала Полякова в Instagram и показала новое "голое" фото, на котором она лежит в воде полностью обнаженная.

Ранее певица опубликовала фото, на котором она полностью обнажена и стоит спиной к камере, подняв руки вверх. Полякова опубликовала аналогичное фото, но увеличила его и написала, чтобы пользователи продолжали искать целлюлит, а она пойдет поплавает.