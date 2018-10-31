Голая украинская певица "взорвала" Instagram и запустила откровенный челлендж (фото)
Украинская певица Ольга Полякова нарвалась на волну критики после того, как на своей странице в Instagram показала "голое" фото на пляже на Мальдивах.
Поэтому звезда решила объявить челлендж #трусыдлятрусов, призывая своих фанов публиковать откровенные снимки.
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"А может мы, независимые, взрослые женщины будем чувствовать себя свободными и сексуальными, независимо от статуса, возраста и наличия детей, и засунем эти предрассудки туда, куда я показала в прошлых постах! Поддержим челендж #трусыдлятрусов", - написала Полякова в Instagram и показала новое "голое" фото, на котором она лежит в воде полностью обнаженная.
Ранее певица опубликовала фото, на котором она полностью обнажена и стоит спиной к камере, подняв руки вверх. Полякова опубликовала аналогичное фото, но увеличила его и написала, чтобы пользователи продолжали искать целлюлит, а она пойдет поплавает.
Ну конечно же меня взломали..., не могла же Женщина предсмертного возраста( именно таким считают возраст за 30 в нашей стране) , МАаааТь 2 детей, ибо дети никогда не видели голой задницы, и это может повредить им психику, ЖОНА как могла, ведь только муж имеет право смотреть на голую жену, ведь бог ее создал специально для него и никого больше! Певица! Ибо рот что б петь, выставить свою о Боже, неотфотошопленую ,целиюлитную задницу, ибо показать больше нечего! А может мы , независимые, взрослые, женщины, будем чувствовать себя свободными и сексуальными, не зависимо от статуса, возраста и наличия детей, и засунем эти предрассудки туда , куда я показала в прошлых постах!!!! Поддержим челендж #трусыдлятрусов )))