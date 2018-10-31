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"Такая худенькая": новое фото Насти Каменских поразило фанатов

19:58, 31 октября 2018
Общество
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Снимок набрал уже почти 30 тысяч лайков / фото instagram.com/kamenskux

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Снимок Каменских опубликовала в Instagram. На фото певица позирует в спортивном костюме сидя и закрыв глаза.

"Красотка", "Котик уснул на солнышке", "Настя, ты что спишь", "Маленькая, худенькая, штаны слетают", "Такая худенькая тут", "Спящая красавица", - пишут поклонники.

Ранее Настя Каменских в откровенном наряде "взорвала" сеть.

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Теги: #Настя Каменских