"Такая худенькая": новое фото Насти Каменских поразило фанатов
Украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, показала новое фото в спортивном костюме.
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Снимок Каменских опубликовала в Instagram. На фото певица позирует в спортивном костюме сидя и закрыв глаза.
Хеллоувин отличный повод для нового костюма Нет, не карнавального, а спортивного! А все потому, что сегодня начинается тотальная распродажа всех коллекций @nksport_for_you. Два дня на всё товары будет действовать страшно-большая скидка -60%! Старт акции в 19:00. Не пропустите Никакого ужаса, только скидки и любовь PS и я уже скучаю по солнышку #найдисвоюформу
"Красотка", "Котик уснул на солнышке", "Настя, ты что спишь", "Маленькая, худенькая, штаны слетают", "Такая худенькая тут", "Спящая красавица", - пишут поклонники.
Ранее Настя Каменских в откровенном наряде "взорвала" сеть.