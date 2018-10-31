Украинская звездная пара развелась после 18 лет брака - СМИ

Звездная пара, по сообщениям СМИ, уже давно живет отдельно.

В украинском шоу-бизнесе стало на одну звездную пару меньше. Певица Татьяна Недельская и бывший "регионал", аккордеонист Ян Табачник развелись, пишут СМИ.

"Так, в тусовке уже об этом все знают, но пока почему они это хранят в секрете", - пишет Znaj.ua, ссылаясь на слова знакомых пары.

Читайте такжеВедущая «Орла и решки» развелась с мужем

Официально еще ни Татьяна Недельская, ни Ян Табачник не сообщали о том, что развелись.

Также о том, что пара давно не живет вместе, свидетельствует и отсутствие их совместных снимков на странице певицы в соцсети.

Ян Табачник и Татьяна Недельская расписались в марте 2000 года. Разница в возрасте у них составляет почти 30 лет. У пары родилось трое сыновей.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что украинская певица Ани Лорак разводится с мужем Муратом Налчаджиоглу после его измены.