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В сети появились первые кадры Генри Кавилла в образе Геральта из сериала "Ведьмак" (видео)

17:32, 31 октября 2018
Общество
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Образ во многом перекликается с внешним видом Геральта из серии игр "Ведьмак" / скриншот

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Короткий ролик был опубликован в Twitter-аккаунте NetflixUS.

На видео после кинохлопушки из темноты выходит Кавилл в доспехах и белом парике и молча отпивает из бутылки. Можно рассмотреть также желтые контактные линзы с вертикальными зрачками. Образ во многом перекликается с внешним видом Геральта из серии игр "Ведьмак" и схож с концептом, который создал художник BossLogic.

Напомним, о том, что Генри Кавилл сыграет Геральта в будущей экранизации цикла романов польского писателя Анджея Сапковского, стало известно в начале сентября. На главные женские роли принцессы Цири и чародейки Йеннифэр назначили малоизвестных британских актрис Аню Чалотру и Фрейю Аллан. Выход первого сезона сериала запланирован на 2019 год.

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Теги: #сериал#сериалы Netflix