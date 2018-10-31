В сети появились первые кадры Генри Кавилла в образе Геральта из сериала "Ведьмак" (видео)

На видео после кинохлопушки из темноты выходит Кавилл в доспехах и белом парике и молча отпивает из бутылки.

Netflix опубликовал первые кадры с актером Генри Кавиллом в образе Геральта из Ривии, которого он будет играть в сериале "Ведьмак".

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Короткий ролик был опубликован в Twitter-аккаунте NetflixUS.

На видео после кинохлопушки из темноты выходит Кавилл в доспехах и белом парике и молча отпивает из бутылки. Можно рассмотреть также желтые контактные линзы с вертикальными зрачками. Образ во многом перекликается с внешним видом Геральта из серии игр "Ведьмак" и схож с концептом, который создал художник BossLogic.

Get your first look at Henry Cavill in The Witcher! pic.twitter.com/1O2eWS1MkP — Netflix US (@netflix) October 31, 2018

Напомним, о том, что Генри Кавилл сыграет Геральта в будущей экранизации цикла романов польского писателя Анджея Сапковского, стало известно в начале сентября. На главные женские роли принцессы Цири и чародейки Йеннифэр назначили малоизвестных британских актрис Аню Чалотру и Фрейю Аллан. Выход первого сезона сериала запланирован на 2019 год.