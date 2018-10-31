ДТП с "Дизель шоу": появились новые данные о состоянии здоровья актеров

20 октября под Киевом произошло ДТП, в котором столкнулись автобус с артистами "Дизель шоу" и грузовик.

Пресс-служба команды "Дизель шоу" рассказала о самочувствии актеров шоу спустя полторы недели после аварии.

Яна Глущенко и Егор Крутоголов пока что проходят реабилитацию в домашних условиях. Актеры в ожидании дальнейшего обследования врачей. Евгению Сморигину прописан постельный режим до конца года. Виктории Булитко оправляется от произошедшего морально и физически. Евгений Гашенко и Александр Бережок самостоятельно передвигаются, но ходят в гипсе. Максим Нелипа понемногу поправляется, но также все еще ходит в гипсе.

Как сообщал УНИАН, 20 октября под Киевом произошло ДТП, в котором столкнулись автобус с артистами "Дизель шоу" и грузовик. Авария произошла утром на Житомирской трассе. В результате ДТП скончалась любимица публики Марина Поплавская.