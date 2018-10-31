Оля Полякова полностью обнажилась на Мальдивах (фото)

Певица полностью обнажена и стоит спиной к камере, подняв руки вверх.

Оля Полякова показала пикантное фото на пляже. Снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

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На снимке Полякова отдыхает на одном из пляжей на Мальдивах, куда звезда отправилась в отпуск.

Певица полностью обнажена и стоит спиной к камере, подняв руки вверх. Полякова опубликовала аналогичное фото, но увеличив его и написала, чтобы пользователи продолжали искать целлюлит, а она пойдет поплавает.