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Оля Полякова полностью обнажилась на Мальдивах (фото)

14:47, 31 октября 2018
Общество
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На снимке Полякова отдыхает на одном из пляжей на Мальдивах / instagram.com/polyakovamusic

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На снимке Полякова отдыхает на одном из пляжей на Мальдивах, куда звезда отправилась в отпуск.

Певица полностью обнажена и стоит спиной к камере, подняв руки вверх. Полякова опубликовала аналогичное фото, но увеличив его и написала, чтобы пользователи продолжали искать целлюлит, а она пойдет поплавает.

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Теги: #Оля Полякова