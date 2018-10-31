Ани Лорак перестаралась с декольте и случайно "засветила" грудь (фото)

Судя по кадрам, на Лорак под одеждой нет нижнего белья и ее обнаженную грудь хорошо видно.

Украинская певица Ани Лорак "засветила" грудь на слишом откровенном видео.

В Instagram-stories певица опубликовала запись во время того, как ей делали прическу. Однако все внимание привлекло слишком откровенное декольте певицы.

Судя по кадрам, на Лорак под одеждой нет нижнего белья и ее обнаженную грудь хорошо видно.

Как сообщал УНИАН, фото Ани Лорак с российского шоу раскритиковали в Instagram.