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Ани Лорак перестаралась с декольте и случайно "засветила" грудь (фото)

12:22, 31 октября 2018
Общество
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В Instagram-stories певица опубликовала запись во время того, как ей делали прическу / Instagram Ани Лорак

В Instagram-stories певица опубликовала запись во время того, как ей делали прическу. Однако все внимание привлекло слишком откровенное декольте певицы.

Instagram Ани Лорак
Instagram Ани Лорак

Судя по кадрам, на Лорак под одеждой нет нижнего белья и ее обнаженную грудь хорошо  видно.

Как сообщал УНИАН, фото Ани Лорак с российского шоу раскритиковали в Instagram.

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Теги: #певица#Ани Лорак