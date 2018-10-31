Ани Лорак перестаралась с декольте и случайно "засветила" грудь (фото)
12:22, 31 октября 2018Общество
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Судя по кадрам, на Лорак под одеждой нет нижнего белья и ее обнаженную грудь хорошо видно.
В Instagram-stories певица опубликовала запись во время того, как ей делали прическу / Instagram Ани Лорак
Украинская певица Ани Лорак "засветила" грудь на слишом откровенном видео.
В Instagram-stories певица опубликовала запись во время того, как ей делали прическу. Однако все внимание привлекло слишком откровенное декольте певицы.
Instagram Ани Лорак
Instagram Ани Лорак
Судя по кадрам, на Лорак под одеждой нет нижнего белья и ее обнаженную грудь хорошо видно.
Как сообщал УНИАН, фото Ани Лорак с российского шоу раскритиковали в Instagram.
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