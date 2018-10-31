"Будьте добрее, пожалуйста": Дзидзьо поддержал девочку, которую не угостили тортом на школьном празднике (видео)

Музыкант пригласил девочку в кино.

Шестиклассница, которую унизили в школе из-за куска торта, встретилась со своим кумиром в Харькове. Вчера, 30 октября, поддержать девочку приехал музыкант Михаил Хома.

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Диана - фанатка DZIDZIO, и она взяла на встречу блокнот с любимыми песнями, но так растерялась, что забыла сразу попросить автограф. Музыкант пригласил девочку в кино.

"Будешь сидеть возле меня (в кино). С сегодняшнего дня Диана - моя подруга. Предлагаю не ссориться, а дружить, и если вы будете вежливыми, я обещаю заехать к вам в класс с подарками и кое-что рассказать. Ссориться нельзя, будьте добрее, пожалуйста", - сказал певец.

Как сообщал УНИАН, 19 октября в харьковской школе №151 праздновали окончание четверти. Шестикласснице Диане не дали кусок торта, выставили ее у доски и сказали, что так вышло потому, что ее родители не сдали деньги на нужды класса. В Департаменте образования Харьковского городского совета занимаются проверкой школы. Родители Дианы говорят, что над их дочерью продолжают издеваться. Позже униженную девочку задарили тортами, а маму из "родительской тройки" уволили.