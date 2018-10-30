Лидер Rammstein Линдеманн лично забрал Лободу из больницы (видео)

Из Боткинской больницы Лобода и Линдеманн отправилась в ресторан, чтобы в тихой и спокойной обстановке отметить выписку ужином.

Светлану Лободу во вторник, 30 октября, выписали из Боткинской больницы Москвы после срочной операции на почках.

Сегодня 36-летняя певица покинула клинику, но не одна. Как пишет издание Super, забрать ее приехал лидер группы Rammstein - Тилль Линдеманн.

Super удалось снять эксклюзивные кадры впервые появившейся вместе на людях пары.

Видео: Super

Как удалось выяснить изданию из собственных источников, едва узнав о госпитализации Светланы, Линдеманн принял решение вылететь в Москву. Ради этого Тилль отложил съемки нового клипа в Европе и, купив обычный билет эконом-класса (бизнес-класса в наличии не оказалось - ред.), отправился в российскую столицу.

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Однако приехать к Светлане у немецкого музыканта получилось лишь сегодня - до этого ввиду сложных процедур все посещения для прооперированной певицы запретили врачи. Лишь сегодня медики приняли решение о выписке, после чего Линдеманн немедленно выехал в больницу в сопровождении своего менеджера.

Из Боткинской больницы пара отправилась в ресторан, чтобы в тихой и спокойной обстановке отметить выписку ужином. Вскоре к любимой маме приехала старшая дочка Светланы - Ева. Младшая - полугодовалая Тильда осталась под присмотром няни. Практически весь вечер старшая дочь Светланы провела на коленях у Линдеманна, а уехали из ресторана Тилль и Светлана держась за руки, вызвав фурор своим появлением у гостей заведения.

Как сообщал УНИАН, 23 октября Светлана Лобода попала в больницу. Потерявшую сознание прямо во время репетиции к шоу певицу срочно доставили в московскую клинику. Она перенесла срочную операцию на почке.

Напомним, что некоторые СМИ называют солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна отцом второго ребенка Лободы.