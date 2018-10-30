Умер создатель легендарного мультфильма "Остров сокровищ" Давид Черкасский
18:05, 30 октября 2018Общество
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После инсульта умер украинский художник-мультипликатор, режиссер и сценарист Давид Черкасский.
Умер Давид Черкасский \ Фото: МедиаНяня
Умер советский и украинский художник-мультипликатор, режиссер и сценарист Давид Черкасский.
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Об этом на своей странице в соцсети сообщил Александр Меламуд. По сообщению Меламуда, это произошло около часа назад. "Два месяца после инсульта он пролежал в реанимации. Два месяца врачи сражались за его жизнь", - написал .
"Ушла легенда. Умер друг , замечательный человек, великий мастер. До последнего дня перед болезнью он постоянно повторял, что жизнь прекрасна", - написал он.
По словам Меламуда, о дате похорон будет сообщаться дополнительно.
Напомним, в сентябре Давид Черкасский перенес инсульт.
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