Умер создатель легендарного мультфильма "Остров сокровищ" Давид Черкасский

После инсульта умер украинский художник-мультипликатор, режиссер и сценарист Давид Черкасский.

Умер советский и украинский художник-мультипликатор, режиссер и сценарист Давид Черкасский.

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Об этом на своей странице в соцсети сообщил Александр Меламуд. По сообщению Меламуда, это произошло около часа назад. "Два месяца после инсульта он пролежал в реанимации. Два месяца врачи сражались за его жизнь", - написал .

"Ушла легенда. Умер друг , замечательный человек, великий мастер. До последнего дня перед болезнью он постоянно повторял, что жизнь прекрасна", - написал он.

По словам Меламуда, о дате похорон будет сообщаться дополнительно.

Напомним, в сентябре Давид Черкасский перенес инсульт.