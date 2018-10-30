Не узнать: Тина Кароль удивила поклонников повседневным образом (фото)

Новое фото Тины Кароль понравилось ее подписчикам.

Популярная украинская певица Тина Кароль удивила своих поклонников, представ в непривычном для них наряде.

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Фото артистки с репетиции опубликовано на фан-странице Тины Кароль в Instagram. "Тина Кароль на репетиции!" - коротко подписан кадр.

На снимке певица позирует не в облегающем платье и с красной помадой, а в куртке оверсайз, черной футболке с принтом и черных штанах. На лице - минимум косметики.

Ранее Тина Кароль показала сексуальное фото, которое спровоцировало споры среди ее фанов.