Экс-"виагра" показала роскошное тело в нюдовом купальнике (фото)
13:33, 30 октября 2018Общество
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Подписчики Мейхер восхищаются ее новым фото.
Певица похвасталась роскошными формами / фото instagram.com/nadyameiher
Бывшая солистка "ВИА Гры" Надежда Мейхер поделилась с поклонниками свежим фото в соцсети.
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В своем Instagram певица опубликовала снимок, на котором она предстает в нюдовом сплошном купальнике и с закрученным на голове полотенцем.
На фото можно разглядеть роскошные формы Мейхер и подтянутые стройные ноги.
Ранее известная украинская певица Настя Каменских поделилась новым фото в красном купальнике.
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