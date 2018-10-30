Экс-"виагра" показала роскошное тело в нюдовом купальнике (фото)

Подписчики Мейхер восхищаются ее новым фото.

Бывшая солистка "ВИА Гры" Надежда Мейхер поделилась с поклонниками свежим фото в соцсети.

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В своем Instagram певица опубликовала снимок, на котором она предстает в нюдовом сплошном купальнике и с закрученным на голове полотенцем.

На фото можно разглядеть роскошные формы Мейхер и подтянутые стройные ноги.

Ранее известная украинская певица Настя Каменских поделилась новым фото в красном купальнике.