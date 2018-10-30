Появилось первое фото пострадавшего в ДТП актера "Дизель Шоу"

У актера "Дизель Шоу" Александра Бережка два перелома на ноге.

Актеру "Дизель Шоу" Александру Бережку, получившему в результате аварии под Киевом, в которой погибла Марина Поплавская, два перелома ноги, прийти в себя после трагедии и набираться сил помогают жена и маленькие дети.

Его жена Алена разместила в Instagram первое после аварии фото Александра, передают "Факты".

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На снимке актер сидит на скамейке возле своего дома. Его нога в гипсе. Видно, что он передвигается с помощью костылей. Тем не менее, как пишет Алена, Александр не сидит без дела. Он сделал добротную скамейку, работает с деревом.

"Наш папа на два месяца в домашнем режиме. Вот смастерил скамейку, ещё два стола на подходе", — написала жена Александра.

Как сообщал УНИАН, 20 октября стало известно о страшной аварии, в которую попал автобус с актерами "Дизель Шоу". В результате ДТП погибла актриса Марина Поплавская. На днях стало известно, как себя чувствуют остальные актеры, которые также находились в автобусе. Многие из них получили травмы, переломы, ушибы, порезы. Спустя три дня после случившегося на связь вышла Яна Глущенко.