Внешний вид Пугачевой на похоронах Караченцова вызвал жаркие споры в сети (фото)

Алла Пугачева положила цветы к гробу Караченцова, подошла к вдове Людмиле Поргиной и быстро удалилась.

29 октября в театре "Ленком" в Москве проходила церемония прощания с актером Николаем Караченцовым. Среди тех, кто пришел поклониться артисту, была певица Алла Пугачева. Внешний вид Примадонны вызвал жаркие споры в сети.

Примадонна была облачена в сиреневое пальто, прозрачную черную блузу и огромную шляпу, передают "Дни.ру".

Уже через несколько часов снимки с прощания появились в сети. Примечательно, что внешний вид Примадонны вызвал жаркие споры среди интернет-пользователей.

Читайте такжеВ Москве простились с Николаем Караченцовым (фото, видео)

Кто-то считает, что Пугачева выбрала странный наряд, который не уместен на подобного рода мероприятиях. Мол, Алла Борисовна, которая в обычной жизни часто прячет фигуру за черными платьями, именно к гробу Караченцова пришла в ярком пальто.

"Обычно в черном ходит, а на похороны решила приодеться, "У Пугачевой давно потерян стыд, на все увеселительные мероприятия ходит в черном одеянии, а здесь нарядилась!", "Что за кощунство, совсем с головой не дружит", – не стеснялись в выражениях высказывались недруги Аллы Пугачевой.

Отметим, что были и те, кто встал на защиту Пугачевой. Поклонники отмечали, что ничего крамольного певица не сделала, и не надо раздувать скандал на пустом месте: "Пугачева была одета нормально, и нет права вам ее обсуждать!", "Товарищи комментаторы! Как вам не стыдно осуждать", "Пугачева вполне прилично, сдержанно одета", "Чего пристали к женщине".

Как сообщал УНИАН, известный артист Николай Караченцов похоронен 29 октября на шестом участке Троекуровского кладбища.