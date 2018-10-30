В ДТП разбился автор песен Лепса и Орбакайте (видео)

Композитору Владимиру Бородину было 52 года.

Композитор, автор песни "Поздний вечер в Сорренто" Владимир Бородин умер в результате ДТП.

Об этом сообщил его соавтор, поэт, продюсер Николай Бирюков, передает ТАСС.

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Бородину было 52 года. "Вчера Владимир поехал в Солнечногорск с сыном Ильей и невесткой Настей. На светофоре в их автомобиль на полном ходу въехала фура. Владимир сегодня под утро умер в реанимации, не приходя в сознание", - сказал Бирюков.

По его словам, сын и невестка композитора остаются в тяжелом состоянии в больнице.

Бородин работал со многими звездами российской эстрады - Григорием Лепсом, Кристиной Орбакайте и Татьяной Булановой. Среди его композиций - "Поздний вечер в Сорренто", "Слезы на ладонях" и "Ангел-хранитель".

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