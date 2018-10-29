В Украине выступит легендарная рок-группа Kiss

Музыканты заедут в Киев в рамках прощального тура.

Рок-группа Kiss, которая заявила о завершении концертной деятельности, в рамках прощального тура KISS End Of The Road World Tour выступит в Киеве.

Информация о концерте появилась на официальном сайте группы. Музыканты выступят на НСК "Олимпийский" 16 июня 2019. Продажа билетов стартует 31 октября в 10:00 по киевскому времени.

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Как известно, рок-звезды решили завершить музыкальную карьеру прощальным туром. Подобный они уже проводили в начале 2000 годов.