В Украине выступит легендарная рок-группа Kiss
17:39, 29 октября 2018Общество
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Музыканты заедут в Киев в рамках прощального тура.
KISS дадут концерт в Украине / фото kissonline.com/end-of-the-road
Рок-группа Kiss, которая заявила о завершении концертной деятельности, в рамках прощального тура KISS End Of The Road World Tour выступит в Киеве.
Информация о концерте появилась на официальном сайте группы. Музыканты выступят на НСК "Олимпийский" 16 июня 2019. Продажа билетов стартует 31 октября в 10:00 по киевскому времени.
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Как известно, рок-звезды решили завершить музыкальную карьеру прощальным туром. Подобный они уже проводили в начале 2000 годов.
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