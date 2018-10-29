Лорак раскритиковали за нелепый танец (видео)

Ани Лорак станцевала в обтягивающем блестящем платье.

Опальная украинская певица Ани Лорак нарвалась на волну критики из-за нелепых танцев.

Видео артистка поделилась на своей странице в Instagram. На нем она танцует в длинном облегающем платье под свою песню "Сон".

"Движения то ли стриптиз, то ли хип-хоп", "Танцы - это не ваше", "Ани, не танцуйте!", "Это как же нужно слепо любить себя, зная, что танцует как рагуль, выкладывать очередное видео!", "Дергается, как лихорадочная", - раскритиковали движения Ани Лорак юзеры.

Ранее Ани Лорак похвасталась в Instagram тем, что у нее 4,5 млн подписчиков. Она решила порадовать их сексуальным фото. В кадре артистка предстала в черном блестящем боди, подчеркивающем ее фигуру. На снимке видна роскошная грудь певицы и стройные ноги.