цей матеріал доступний українською

Лорак раскритиковали за нелепый танец (видео)

16:56, 29 октября 2018
Общество
451 0
Лорак пустилась в пляс / Скриншот

Видео артистка поделилась на своей странице в Instagram. На нем она танцует в длинном облегающем платье под свою песню "Сон".

"Движения то ли стриптиз, то ли хип-хоп", "Танцы - это не ваше",  "Ани, не танцуйте!", "Это как же нужно слепо любить себя, зная, что танцует как рагуль, выкладывать очередное видео!", "Дергается, как лихорадочная", - раскритиковали движения Ани Лорак юзеры.

Ранее Ани Лорак похвасталась в Instagram тем, что у нее 4,5 млн подписчиков. Она решила порадовать их сексуальным фото. В кадре артистка предстала в черном блестящем боди, подчеркивающем ее фигуру. На снимке видна роскошная грудь певицы и стройные ноги.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #видео#Ани Лорак