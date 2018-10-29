цей матеріал доступний українською

Николая Караченцова похоронили

16:33, 29 октября 2018
Общество
999 0
В Москве похоронили Караченцова / фото instagram.com/dniru

Известный артист Николай Караченцов похоронен 29 октября на шестом участке Троекуровского кладбища. На прощание пришли его близкие, коллеги, друзья и поклонники.

Читайте такжеВ Москве простились с Николаем Караченцовым (фото, видео)

Могила артиста, скончавшегося 26 октября за день до своего 74-летия, расположена рядом с местом захоронения советского космонавта Георгия Гречко и заслуженной артистки РФ Марины Голуб, передает ТАСС.

Прощание с Николаем Караченцовым прошло в Москве театре "Ленком". Церемония отпевания актера прошла в старинном московском храме Воскресения Словущего, ее совершил патриарх Кирилл.

Как сообщал УНИАН, знаменитый актер театра и кино Николай Караченцов умер 26 октября в больнице, не дожив день до своего 74-летия. В сентябре 2017-го артисту поставили диагноз "рак". 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Москва#похороны#Николай Караченцов