цей матеріал доступний українською

Ани Лорак завела сеть сексуальным фото

15:25, 29 октября 2018
Общество
753 1
Лорак предстала в откровенном образе / фото instagram.com/anilorak

Читайте также"Стиль Буратино": Ани Лорак обвинили в отсутствии вкуса

"Спасибо, 4,5 млн", - написала певица. На снимке артистка предстала в черном блестящем боди, подчеркивающем ее фигуру. В кадре видна роскошная грудь Ани Лорак и стройные ноги.

"Неотразимая", "Вот это фотка", "Очень красивый образ", "Завораживаете своей красотой", "Шикарная", "Великолепная", "Больше боди", "Самая красивая", "Богиня", "Идеальная", - пишут в комментариях.

Ранее Ани Лорак опубликовала фотографию, на которой она позирует в жакете с очень большими плечами в стиле 80-х.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #фото#Ани Лорак#Лорак