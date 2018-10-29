Ани Лорак завела сеть сексуальным фото
15:25, 29 октября 2018Общество
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Подписчикам очень понравилось новое фото Ани Лорак, они за час поставили почти 30 тысяч лайков.
Лорак предстала в откровенном образе / фото instagram.com/anilorak
Украинская певица Ани Лорак похвасталась в Instagram тем, что у нее 4,5 млн подписчиков. Она решила порадовать их новым фото.
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"Спасибо, 4,5 млн", - написала певица. На снимке артистка предстала в черном блестящем боди, подчеркивающем ее фигуру. В кадре видна роскошная грудь Ани Лорак и стройные ноги.
"Неотразимая", "Вот это фотка", "Очень красивый образ", "Завораживаете своей красотой", "Шикарная", "Великолепная", "Больше боди", "Самая красивая", "Богиня", "Идеальная", - пишут в комментариях.
Ранее Ани Лорак опубликовала фотографию, на которой она позирует в жакете с очень большими плечами в стиле 80-х.
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