В Москве простились с Николаем Караченцовым (фото, видео)

С Караченцовым Пугачева познакомилась еще в 1976 году. Они вместе пели в первом телевизионном мюзикле "Волшебный фонарь". Сегодня Примадонна пришла проститься с актером.

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