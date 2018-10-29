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В Москве простились с Николаем Караченцовым (фото, видео)

14:59, 29 октября 2018
Общество
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Проститься с Караченцевым пришли много знаменитостей / фото "Стархит"

Траурная церемония прошла в театре "Ленком", где актер сыграл свои главные роли.

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Проститься с актером пришли художественный руководитель "Ленкома" Марк Захаров, Дмитрий Певцов, Алла Пугачева, Инна Чурикова, Алексей Рыбников, Клара Новикова, Эдгард Запашный и многие другие.

Караченцова вынесли из "Ленкома" под аплодисменты. Отпевание актера прошло в его любимой церкви - в храме Воскресения.

Николай Караченцов будет похоронен на Троекуровском кладбище. 

Как сообщал УНИАН, знаменитый актер театра и кино Николай Караченцов умер 26 октября в больнице, не дожив день до своего 74-летия. В сентябре 2017-го артисту поставили диагноз "рак". 

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Теги: #похороны#Алла Пугачева#Николай Караченцов