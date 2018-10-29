В Москве простились с Николаем Караченцовым (фото, видео)
В Москве простились с известным советским актером Николаем Караченцовым.
Траурная церемония прошла в театре "Ленком", где актер сыграл свои главные роли.
Читайте такжеВдова Караченцова сделала заявление у гроба актера (фото)
Проститься с актером пришли художественный руководитель "Ленкома" Марк Захаров, Дмитрий Певцов, Алла Пугачева, Инна Чурикова, Алексей Рыбников, Клара Новикова, Эдгард Запашный и многие другие.
Караченцова вынесли из "Ленкома" под аплодисменты. Отпевание актера прошло в его любимой церкви - в храме Воскресения.
Николай Караченцов будет похоронен на Троекуровском кладбище.
Как сообщал УНИАН, знаменитый актер театра и кино Николай Караченцов умер 26 октября в больнице, не дожив день до своего 74-летия. В сентябре 2017-го артисту поставили диагноз "рак".
В театре "Ленком" началось прощание с Николаем Караченцовым https://t.co/rxGc0fDfYnpic.twitter.com/Tly1YlfDry— РИА Новости (@rianru) October 29, 2018
Коллеги, близкие и поклонники проводили в последний путь актера Николая Караченцова, который ушел из жизни в минувшую пятницу. Кадры с церемонии прощания — в фотоленте https://t.co/gyRHJ2nMY5https://t.co/qshZO9XX6Bpic.twitter.com/SnXjUN2sO5— РИА Новости (@rianru) October 29, 2018