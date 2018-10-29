Светлана Лобода потеряла несколько миллионов из-за переноса концертов

Певица перенесла срочную операцию на почках и была вынуждена изменить даты концертов.

Украинская певица Светлана Лобода перенесла три выступления в Москве на январь 2019-го года. Лобода попала в больницу из-за проблем с почками. Медики решили, что надо делать операцию. После хирургического вмешательства ей пришлось придерживаться постельного режима.

Как пишет российское издание "Стархит", в результате этого Лобода потеряла 10 миллионов рублей (4,3 млн гривень).

Согласно подсчетам издания, только аренда московской площадки на семь тысяч зрителей, где 25, 26 и 28 октября должны были пройти концерты певицы, обошлась Лободе в шесть млн руб. (около 2,6 млн гривень).

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Кроме того, Лобода привезла из Киева в Москву коллектив из 40 человек. Билеты на поезд в один конец стоили около 250 тыс. руб. (около 107 тыс. гривень).

Как сообщал УНИАН, активно выступающая в России украинская певица Светлана Лобода была экстренно госпитализирована в одну из клиник Москвы с сильными болями в животе. Потерявшую сознание прямо во время репетиции к шоу певицу срочно доставили в московскую клинику. Она перенесла срочную операцию на почке.