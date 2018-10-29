"Шишка вылезла": появились подробности загадочной смерти солиста группы "Нэнси"

18 октября не стало 31-летнего солиста группы "Нэнси" Сергея Бондаренко.

Алексей Горбашов, друг солиста группы "Нэнси" Сергея Бондаренко, умершего при загадочных обстоятельствах, поделился подробностями последних дней его жизни.

По его словам, артист перенес операцию, в результате которой могла быть занесена инфекция, передает StarHit.

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По его словам, в какой-то момент что-то пошло не так. "Умирать Сережа не собирался. Да, у него были какие-то проблемы со здоровьем, но не настолько, чтоб умирать в 31 год. Толик и Лена сами не поняли, что с ним произошло. По их словам, у него какая-то шишка вылезла на спине. В больнице ее вырезали. Но, согласитесь, от этого люди не умирают. Судя по всему, в организме развилась какая-то инфекция. После операции Сереже стало только хуже. Его увезли в реанимацию. Подключили к аппарату искусственного дыхания, а через два дня, 18 октября, он умер", – рассказал Горбашов.

Сергей Бондаренко увлекался мотоспортом, много путешествовал.

Как сообщал УНИАН, в Киеве состоялись похороны солиста группы "Нэнси" Сергея Бондаренко. Отец музыканта Анатолий опубликовал несколько фотографий, сделанных в день прощания с сыном.