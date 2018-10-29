"Шишка вылезла": появились подробности загадочной смерти солиста группы "Нэнси"
Алексей Горбашов, друг солиста группы "Нэнси" Сергея Бондаренко, умершего при загадочных обстоятельствах, поделился подробностями последних дней его жизни.
По его словам, артист перенес операцию, в результате которой могла быть занесена инфекция, передает StarHit.
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По его словам, в какой-то момент что-то пошло не так. "Умирать Сережа не собирался. Да, у него были какие-то проблемы со здоровьем, но не настолько, чтоб умирать в 31 год. Толик и Лена сами не поняли, что с ним произошло. По их словам, у него какая-то шишка вылезла на спине. В больнице ее вырезали. Но, согласитесь, от этого люди не умирают. Судя по всему, в организме развилась какая-то инфекция. После операции Сереже стало только хуже. Его увезли в реанимацию. Подключили к аппарату искусственного дыхания, а через два дня, 18 октября, он умер", – рассказал Горбашов.
Сергей Бондаренко увлекался мотоспортом, много путешествовал.
Как сообщал УНИАН, в Киеве состоялись похороны солиста группы "Нэнси" Сергея Бондаренко. Отец музыканта Анатолий опубликовал несколько фотографий, сделанных в день прощания с сыном.