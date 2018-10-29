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Хакеры слили в сеть голые фото российских звезд (18+)

11:56, 29 октября 2018
Общество
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Иллюстрация / REUTERS

Киберпреступники готовы продать неопубликованный массив любому, у кого есть деньги, передает Super

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Среди пикантных снимков оказались голые селфи Марии Вебер — жены главы "Госконцерта" и председателя совета директоров РМГ Сергея Бунина. В прошлом Мария была участницей "Фабрики звезд" и состояла в группе "Тутси". 

Вновь от хакеров досталось бизнесмену Дмитрию Якубовскому с его женой Валерией, футболисту Павлу Мамаеву и его супруге Алане, а также Юлии Ковальчук, бывшей солистки поп-группы "Блестящие", чьи интимные фото киберпреступники уже публиковали ранее. 

Павел и Алана Мамаевы / super.ru
Мария Вебер / super.ru
Юлия Ковальчук / super.ru
Дмитрий Якубовский / super.ru

Ранее хакеры похитили и опубликовали в сети интимные фотографии звезды фильма "50 оттенков серого" актрисы Дакоты Джонсон.

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