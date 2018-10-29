Хакеры слили в сеть голые фото российских звезд (18+)
Хакеры взломали аккаунт в Instagram актрисы Марии Горбань и опубликовали интимные фото российских звезд и бизнесменов.
Киберпреступники готовы продать неопубликованный массив любому, у кого есть деньги, передает Super.
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Среди пикантных снимков оказались голые селфи Марии Вебер — жены главы "Госконцерта" и председателя совета директоров РМГ Сергея Бунина. В прошлом Мария была участницей "Фабрики звезд" и состояла в группе "Тутси".
Вновь от хакеров досталось бизнесмену Дмитрию Якубовскому с его женой Валерией, футболисту Павлу Мамаеву и его супруге Алане, а также Юлии Ковальчук, бывшей солистки поп-группы "Блестящие", чьи интимные фото киберпреступники уже публиковали ранее.
Ранее хакеры похитили и опубликовали в сети интимные фотографии звезды фильма "50 оттенков серого" актрисы Дакоты Джонсон.