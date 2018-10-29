Пугачева в оранжевом плаще и шляпе пришла на церемонию прощания с Караченцовым (фото)

Знаменитый актер театра и кино Николай Караченцов умер 26 октября в больнице, не дожив день до своего 74-летия.

В Москве проходит церемония прощания с актером театра и кино Николаем Караченцовым, скончавшимся 26 октября после тяжелой болезни. В зале, где проходит прощание, очень много цветов, звучат песни в исполнении Караченцова. Вдова актера держится из всех сил, внимательно следит за процессом, принимает слова соболезнования от родных и друзей.

На панихиду пришли Дмитрий Певцов, Эдгард Запашный, Клара Новикова. Также на похоронах появилась Алла Пугачева. Фото опубликовало российское издание "Стархит".

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На фото видно, что артистка надела темную кофту, черные сапоги и черную шляпу. Поверх этого Пугачева надела террактовый плащ.

Знаменитый актер театра и кино Николай Караченцов умер 26 октября в больнице, не дожив день до своего 74-летия. Караченцова убили онкология, воспаление легких и отказавшие почки.

Актера похоронят на Троекуровском кладбище. По словам вдовы, там много места, просторно и рядом лежат друзья Николая Петровича — Наталья Гундарева, Любовь Полищук, Владислав Галкин.

Напомним, что в сентябре 2017-го артисту поставили диагноз "рак".