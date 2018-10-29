Вдова Караченцова сделала заявление у гроба актера (фото)

Николай Караченцов скончался 26 октября в больнице. Сегодня в Москве проходят похороны актера.

В Москве в театре "Ленком", где с 1967 года играл Николай Караченцов, началась траурная церемония.

Сын, невеста, внучка и вдова актера Людмила Поргина сидят рядом с гробом, передают "Дни.ру".

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Отметил, что Караченцев жил с Поргиной с 1975 года. "Ведь это моя обязанность перед мужем, людьми и Богом быть с ним до конца в радости и горе. Он сказал перед смертью, что будет ждать меня там, где мы будем уже навсегда неразлучны", - заявила вдова.

Как сообщал УНИАН, знаменитый актер театра и кино Николай Караченцов умер 26 октября в больнице, не дожив день до своего 74-летия. В сентябре 2017-го артисту поставили диагноз "рак".