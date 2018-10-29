На масштабном мурале в Киеве появился портрет выдающегося актера (фото)

Портрет актера и режиссера изображен в черно-белых тонах.

На масштабном мурале на станции метро «Осокорки» появилось новое изображение. Так, художники нарисовали на стене выдающегося украинского актера Богдана Ступку.

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Об этом сообщает 44.ua. На изображении Богдан Ступка улыбчиво подмигивает. Портрет актера и режиссера изображен в черно-белых тонах.

Ранее на станции появились рисунки медведя и волка в вышиванке. Звери расположены рядом и смотрят друг на друга.

Кроме того, на стене станции можно увидеть ребенка со школьным рюкзаком и силуэт музыкантов.