На масштабном мурале в Киеве появился портрет выдающегося актера (фото)
10:36, 29 октября 2018Общество
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Портрет актера и режиссера изображен в черно-белых тонах.
На изображении Богдан Ступка улыбчиво подмигивает / 44.ua
На масштабном мурале на станции метро «Осокорки» появилось новое изображение. Так, художники нарисовали на стене выдающегося украинского актера Богдана Ступку.
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Об этом сообщает 44.ua. На изображении Богдан Ступка улыбчиво подмигивает. Портрет актера и режиссера изображен в черно-белых тонах.
Ранее на станции появились рисунки медведя и волка в вышиванке. Звери расположены рядом и смотрят друг на друга.
Кроме того, на стене станции можно увидеть ребенка со школьным рюкзаком и силуэт музыкантов.
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