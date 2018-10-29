Муж Пугачевой озадачил сеть обнаженным фото

Снимок мужа Пугачевой, на котором он предстал обнаженным, набрал уже более 100 тысяч лайков.

Муж Аллы Пугачевой российский юморист Максим Галкин показал свой снимок с обнаженным торсом.

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Фото супруг Примадонны опубликовал в Instagram. "Глупый пингвин робко прячет тело жирное в гримерке... С животиком пора что-то делать", - пожаловался Галкин в шутливой форме на лишний вес.

Подписчики в комментариях отметили, что юморист преувеличивает насчет живота.

Ранее Максим Галкин показал весьма странную фотографию, которую обсуждают в сети. На снимке юморист запечатлен в обтягивающем спортивном костюме, шапочке и солнцезащитных очках.