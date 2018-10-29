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Муж Пугачевой озадачил сеть обнаженным фото

10:27, 29 октября 2018
Общество
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Фото Галкина взбудоражило сеть / фото instagram.com/maxgalkinru

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Фото супруг Примадонны опубликовал в Instagram. "Глупый пингвин робко прячет тело жирное в гримерке... С животиком пора что-то делать", - пожаловался Галкин в шутливой форме на лишний вес.

Подписчики в комментариях отметили, что юморист преувеличивает насчет живота.

Ранее Максим Галкин показал весьма странную фотографию, которую обсуждают в сети. На снимке юморист запечатлен в обтягивающем спортивном костюме, шапочке и солнцезащитных очках. 

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Теги: #фото#Пугачева#Галкин#Пугачева и Галкин#Алла Пугачева