Шестое чувство смерти: журналисты рассказали о совпадениях накануне роковой гибели звезды "Дизель шоу" (видео)

Роковая трагедия и жуткие совпадения. После гибели звезды "Дизель шоу" Марины Поплавской журналисты обнаружили немало удивительных фактов, которые говорили о приближении смерти.

Ей радовался бессменный ведущий КВН Александр Масляков. На ее появление на сцене или экранах ТВ с нетерпением ждали.

На Киевщине в ДТП погиб звезда "Дизель Шоу" Марина Поплавская. Кроме сценической работы, она находила время преподавать украинский язык детям. Однако 20 октября стало для Марии Поплавской черным днем задолго до дня ее смерти.

Мария позаимствовала у своей учительницы дату на надгробном камне. И это лишь один из многих эпизодов случайностей, предшествовавших трагедии.

Об этом говорится в сюжете «Украинских сенсаций».

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На последнем видео, в кадре которого промелькнула Марина Поплавская, она была одета в черную одежду. Могла ли тогда женщина "шестым чувством" почувствовать приближение смерти? Возможно это только совпадение. Но журналисты нашли еще не одну странную вещь.

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