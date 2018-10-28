"Рабыня Изаура" рассказала о своих обнаженных фотосессиях в юности (видео)

В этом году исполняется ровно 30 лет, как сериал "Рабыня Изаура" появился на телеэкранах.

Звезда сериала "Рабыня Изаура" Луселия Сантуш, которая впервые посетила Украину, откровенно рассказала о свои обнаженных фотосессиях.

Об этом говорится в "Светской жизни", передает ТСН.

Также бразильская звезда, которую в Украину пригласил Дмитрий Комаров, рассказала, чем ее так очаровал ведущий тревел-шоу "Мир наизнанку", что она приняла его предложение приехать.

"Дмитрий очень харизматичный. Он снимал в Бразилии свою программу, мы провели с ним несколько дней вместе. А я никогда не бывала в этой части мира, в восточной Европе, хотя и немало поездила по миру. Приглашение Дмитрия показалось мне крутой идеей", - заявила актриса.

В этом году исполняется ровно 30 лет, как сериал "Рабыня Изаура" появилась на телеэкранах, благодаря которому Луселия стала известной в целом мире. Звезда в 61 год имеет прекрасную форму, как будто и не было этих 30 лет.

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"Я занимаюсь спортом, практикую йогу, к тому же я правильно питаюсь. Со здоровьем мне очень повезло, собственно в этом и секрет", - призналась звезда.

Также Сантуш отметила, что не смотрит сериалы, но обожает кино, как вид искусства и театр.

"Вот например, здесь в Киеве мы проезжали мимо здания хорошего театра и теперь я очень хочу посетить какой-нибудь спектакль. Я хочу открыть для себя украинских актеров, увидеть, как они играют на сцене. Ведь здесь играют по методу Станиславского, именно его я изучала на театральном курсе", - поделилась своими планами женщина.

Стоит отметить, что в юности, когда Сантуш начинала карьеру, у нее был опыт обнаженных фотосессий для Playboy. Однако сейчас считает себя старой для таких экспериментов.

"Я уже старовата для этого. Я много снималась обнаженном в кино. Был фильм "Луз дель фуэго", в котором я почти 90% экранного времени голая и покрыта змеями. Именно в этот период я снималась для Playboy и других мужских журналов, потому что моя карьера в кино была тесно связана с этим амплуа - секси-девушка, эротическая звезда. Сегодня это могло бы случиться только в том случае, если это будет связано с супер важной миссией во имя человечества", - заявила звезда.